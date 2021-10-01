Водитель Gelandewagen, устроивший стрельбу из машины в Сочи, был пьян

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Дерзкий водитель на Gelandewagen устроил стрельбу из машины в Сочи 28 сентября. По некоторым данным, мужчина стал палить по обидчику после конфликта на дороге. Мужчину задержали, он был пьян. Об этом сообщили в МВД России.

- Полицейские оперативно установили личность скрывшегося нарушителя. Мужчина оказался туристом из Санкт-Петербурга, он оштрафован, - отметили в ведомстве.

Полицейские рассказали, что водитель был лишен прав, а также внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения, но от медосвидетельствования отказался. Машину изъяли и отправили на штрафстоянку.

Стражи порядка установили, что стрелял мужчина из аэрозольного пистолета, для его приобретения лицензия не требуется. Оружие также было изъято, проверка продолжается.