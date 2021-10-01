В Сочи определили пол и вакцинировали двухмесячных котят переднеазиатского леопарда

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В сочинском Центре восстановления леопарда на Кавказе взвесили, определили пол и вакцинировали двухмесячных малышей переднеазиатского леопарда. Котята родились в июле от пары леопардов — Филоу и Шивы, которых в декабре прошлого года привезли из Швеции. Об этом сообщили в нацпарке.

- Двое котят - это самец и самочка, весом по пять с половиной килограммов каждый, - рассказал руководитель Центра Николай Воронин.

В Центре котята будут находиться до двух- трехлетнего возраста, в зависимости от степени освоения индивидуальных программ подготовки к выпуску. Дальше они пройдут серию экзаменационных тестов, после которых решат вопрос о их выпуске в дикую природу.