В Новороссийске появился памятник Цезарю Куникову

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

В Новороссийске накануне открыли памятник Герою Советского Союза Цезарю Львовичу Куникову. Открытие мемориала планировалось ко Дню города-героя, однако дату перенесли. Об этом сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Мемориал расположен на перекрестке улицы Куникова и проспекта Ленина. На торжественном открытии присутствовали представители администрации и депутатского совета, ученики школ, ветеранские организации.

- Цезарь Львович Куников не был уроженцем Новороссийска, но навсегда его имя вписано в историю нашего города. В честь него названа улица, его имя носит одна из городских школ. Нам выпала честь присутствовать и на открытии памятника, который воплотил в себе героическую операцию под началом майора. Важно исполнить этот долг, будущие поколения горожан будут знать и помнить имя отдавшего свою жизнь за мир и благополучие, за спокойствие и процветание этой земли, - отметил глава Новороссийска Игорь Дяченко.

Мемориал представляет собой бронзовую композицию, в центре которой установлена скульптура Цезаря Львовича Куникова. На заднем плане расположены солдаты. Фон памятника - морская вода с волнами, - рассказали о мемориале в управлении муниципального заказа Новороссийска.

Напомним, Цезарь Львович Куников - Герой Советского Союза, офицер, командующий десантным отрядом, участвовавший в 1943 году в освобождении Малой земли. Был ранен взрывом мины, после чего доставлен в Геленджик, где умер 14 февраля. Похоронен офицер на Площади Героев в Новороссийске.