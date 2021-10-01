На Кубани за последние сутки COVID-19 заразились 225 человек, самому младшему пациенту – 3 месяца

Фото из архива КП

В Краснодарском крае за последние сутки COVID-19 заразились 225 жителей, в том числе 32 ребенка. Самому младшему пациенту – 3 месяца, сообщает краевой Оперативный штаб.

Так, 50 положительных тестов получили в Сочи, в Краснодаре – 29 новых пациентов, 20 – в Белореченском районе, 16 – в Геленджике. 10 новых случаев зафиксировано в Новороссийске и Туапсинском районе, 7 - в Староминском районе. По 6 новых пациентов - В Красноармейском и Отрадненском муниципалитетах, по 5 - в Анапе, Горячем Ключе, Апшеронском и Павловском районах.

- В Армавире, в Кореновском, Калининском, Крыловском, Лабинском, Ленинградском, Северском и Успенском муниципалитетах заболели по 4 человека, по 3 - в Абинском и Новопокровском районах, по 2 - в Ейском, Кавказском, Курганинском, Славянском и Мостовском. Наименьшее число - 1 - зафиксировано в Тимашевском, Крымском и Белоглинском районах, - сообщили в Оперштабе региона.

Всего в регионе продолжают лечиться более 14 тысяч человек, 87 из которых в тяжелом состоянии находятся на ИВЛ, 6 – на ЭКМО. Всего за период пандемии на Кубани скончались 6255 человек.