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Общество1 октября 2021 13:14

Первый дрон для борьбы с вредителями протестировали над виноградниками Кубани

Испытания прошли в районе Абрау-Дюрсо
Ева МУР
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Промышленный дрон применили над виноградниками Абрау-Дюрсо. Фото: "Новороссийский Рабочий"

Промышленный дрон применили над виноградниками Абрау-Дюрсо. Фото: "Новороссийский Рабочий"

Первый дрон для борьбы с вредителями протестировали над виноградниками Кубани. Испытания прошли в районе Абрау-Дюрсо. Об этом сообщило руководство винодельческого предприятия.

За час своего первого полета дрон с 30-литровым баком на борту смог обработать 16 гектаров виноградников.

- Для сравнения, тракторами такая площадь обрабатывается значительно дольше, и трудозатрат гораздо больше. За 10 часов дрон способен опылить 100 гектаров виноградников, - пояснили на предприятии в Абрау-Дюрсо.

В условиях растущих производственных площадей, здесь собираются увеличить их до 200 га, новаторские решения станут большим подспорьем.