Черноморской финансовой компании — 13 лет!

Краснодарское отделение ПАО "Сбербанк" поздравляет с 13-й годовщиной Черноморскую финансовую компанию (BSFC).

- Сердечно поздравляем учредителей, сотрудников и клиентов с 13-й годовщиной со дня образования Черноморской финансовой компании! - отметила управляющая Краснодарским отделением ПАО Сбербанк России Татьяна Сергиенко.

Компания внесла достойный вклад в развитие строительной отрасли региона – на ее счету накоплены сотни тысяч квадратных метров жилой, коммерческой и курортной сфере Краснодарского края. Сегодня BSFC – один из ведущих девелоперов региона и один из стратегических партнеров Сбербанка.

- Уверены, что наше взаимовыгодное партнерство в сфере проектного финансирования и ипотечных программ с каждым годом будет крепнуть и развиваться. Объединенными усилиями мы сможем обеспечить решение жилищных проблем кубанцев, - добавила Татьяна Сергиенко. - Позвольте пожелать вам, уважаемые партнеры, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, реализации самых ярких бизнес-планов, успехов во всех начинаниях на благо Кубани!

СПРАВКА «КП»

Девелопер BSFC – это:

- более 750 тысяч квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости

- 16 сданных в эксплуатацию комплексов, в том числе ЖК «Центральный», «Мозаика», «Дуэт», «Тополиная» в Краснодаре,

- более 12 тысяч счастливых семей в Краснодарском крае.

- 4 строящихся комплекса, в том числе ЖК «Югге» и «Огурцы»

- лидерство на рынке недвижимости Юга России.