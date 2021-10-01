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Общество1 октября 2021 13:31

В «Краснодарской бальнеолечебнице» можно пройти обследование в октябре и помочь пожилым людям

Собранные средства пойдут на социальную поддержку старшего поколения
Евгения СОРОКА
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Благотворительный Фонд «Поколение».

Благотворительный Фонд «Поколение».

Месяцем добрых дел объявили октябрь Центр восстановления здоровья «Краснодарская бальнеолечебница» («КБЛ») и Благотворительный Фонд «Поколение». С 1 по 31 октября 1% со всех оплаченных пациентами процедур и консультаций врачей «КБЛ» будет отчислять в Фонд помощи социально незащищенным категориям граждан «Поколение». Акция приурочена ко Дню пожилого человека.

Собранные средства пойдут на социальную поддержку старшего поколения, организацию досуга, экскурсий, путешествий, обучающих лекций и выставок для пожилых людей, раскрытие творческого потенциала пенсионеров, развитие волонтерской программы «Бабушка на час». Благодаря участию в такой активности у пожилых людей появляется положительная динамика в общем самочувствии, они отмечают, прилив сил и воодушевления.

«На наш взгляд, самым ценным результатом работы досуговых центров, является выход пенсионеров из изоляции и общение в кругу единомышленников, освоение новых навыков, возвращение радости и вкуса жизни» - комментирует Галина Головченко, руководитель фонда «Поколение».

За время работы досуговых центров фонда «Поколение» люди пенсионного возраста посетили их более 30 000 раз. На данный момент в Краснодаре и Сочи действуют 3 досуговых центра.

«Ежемесячно мы в «КБЛ» принимаем более 2300 пациентов. Наша совместная с Фондом акция - прекрасная возможность для многих не только позаботиться о своем здоровье, но и стать частью большого доброго дела», - прокомментировала генеральный директор-главный врач Центра восстановления здоровья «КБЛ» Светлана Анисимова.

Помочь пенсионерам смогут все, кто обратится в Центр восстановления здоровья «КБЛ» с 1 по 31 октября 2021 года.

СПРАВКА «КП»

«КБЛ» - это современный медицинский центр, в котором можно получить лечение по 17 направлениям. Здесь проводят все виды диагностики и лабораторных исследований. Врачи Центра работают по авторским программам лечения бесплодия, коррекции веса, реабилитации после инсульта, травм, операций и перенесенного COVID-19. Для лечения пациентов в «КБЛ» применяются природные факторы: минеральная йодобромная вода, питьевая вода «Краснодар-3», Сакские и Ейские грязи, натуральные фитоэкстракты.

Адрес: Краснодар, ул. Герцена, д. 267

Сайт: www.kuban-kbl.ru

Телефон: 8 (861) 201-9-201

Благотворительный фонд «Поколение» — это фонд помощи социально незащищенным категориям граждан. В рамках работы фонда существует несколько направлений поддержки старшего поколения: досуговые центры, программы «Серебряные волонтеры», «Счастливый возраст», «Бабушка на час». В Фонде пенсионеры получают социальную поддержку, а также неограниченный и бесплатный доступ к занятиям по 18 дисциплинам.

Адрес: Краснодар, ул. им. Космонавта Гагарина, д. 73А, оф.21

Сайт: fondpokolenie.ru

Телефон: +7 (918) 242-40-07