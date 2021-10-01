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Общество1 октября 2021 13:34

Пожар в жилом доме Анапы потушен

Накануне здесь загорелись материалы в подсобном помещении
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: @lumochkina

Фото: @lumochkina

Пожар в жилом комплексе Анапы ликвидирован. Здесь произошло возгорание строительных материалов в подсобном помещении, сообщает пресс-служба МЧС Кубани.

Так, накануне утром в оперативную службу поступило сообщение о пожаре. На место прибыли спасатели, которые установили возгорание на площади 4 квадратных метра. В результате из помещения эвакуировано 38 человек, среди них пострадавших не обнаружено.

- По прибытии пожарной службы возгорание локализовано, а затем ликвидировано. В тушении пожара задействовано 40 специалистов и 20 единиц техники, - сообщили в пресс-службе МЧС Кубани.