Российско-китайский молодежный фестиваль проходит на «Роза Хутор»

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

Подобный фестиваль впервые проходит на курорте при поддержке Посольства КНР в РФ, Общества российско-китайской дружбы, Российско-китайского Комитета дружбы, мира и содействия, Союза китайских предпринимателей в России. С 30 сентября по 3 октября на «Роза Хутор» соберутся молодые предприниматели, русисты и китаисты для развития деловых связей, взаимного обмена опытом, языковой практики, знакомства с культурой и традициями двух стран.

Как отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в РФ г-н Чжан Ханьхуэй: "Мне отрадно отметить, что в последние годы развитие культурно-гуманитарных обменов между Китаем и Россией, в частности связей по линии молодежи, набирает особую динамику. Представители молодого поколения двух стран открывают новые горизонты и возможности сотрудничества, их совместная созидательная деятельность охватывает экономику, науку и технику, искусство, предпринимательство и многие другие сферы. Искренняя дружба и тесные контакты между молодыми людьми закладывают прочный фундамент устойчивого и поступательного развития китайско-российских отношений. Искренне желаю всем участникам фестиваля ярких впечатлений и вдохновения, а организаторам - больших успехов в работе!".

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

На «Роза Хутор» участников фестиваля ждет не только активная деловая программа, но и развлекательные мероприятия: экскурсии по курорту, посещение природных достопримечательностей, кулинарные мастер-классы, занятия по каллиграфии, живописи, росписи в стиле гжели.

Неудивительно, что для проведения Российского-китайского молодежного фестиваля был выбран именно «Роза Хутор». Курорт занимается развитием взаимоотношений с китайским туристическим рынком с 2016 года. Зафиксировано, что максимальное количество туристов из Поднебесной посетило «Роза Хутор» в 2017 году – тогда приехало около 450 человек, что составило почти 40% от общего объёма гостей из КНР, посетивших Сочи в тот год. По мнению заместителя генерального директора курорта «Роза Хутор» по международным отношениям и туризму Сергея Хворостяного именно олимпийский и пост-олимпийский опыт Сочи может сейчас заинтересовать гостей и коллег из Китая. В этой связи курорт сотрудничает с туристической ассоциацией «Мир без границ», объединяющей предприятия турбизнеса обеих стран.

«Мы активно работаем над разработкой и реализацией международной коммуникационной стратегии нашего курорта. Одним из наших стратегических приоритетов является создание, на основе анализа интересов и потребностей наших иностранных гостей, новых каналов донесения информации и ценностных предложений. Таким инструментом стратегического брендинга «Роза Хутор» на китайском рынке является использование мессенджер-системы WeChat. Также мы впервые создали на базе данной системы мобильное приложение, где есть подробная информация о курорте «Роза Хутор» на китайском языке с описанием и местоположением гостиниц, трасс, достопримечательностей, ресторанов и всех активностей», - пояснил Сергей Хворостяный.