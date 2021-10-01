Фото: instagram.com/alexeybogodistov/

В Геленджике утвердили новую схему водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов.

Напомним, что старую схему приняли еще в 2014 году. Однако при детальном анализе проекта стало ясно - в ней не учли важный раздел по развитию сетей ливневой канализации. Строительство действующей ливневки осуществлялось в 60-70-е годы прошлого столетия.

- Мы все видим, как при каждом залповом дожде подтапливает центральную часть города, потому было принято решение внести корректировки в имеющийся документ, - сказал глава Геленджика Алексей Богодистов. - Администрацией курорта уже заключен муниципальный контракт на проведение необходимых работ по актуализации схемы водоотведения на территории всего муниципалитета.

Подрядчик выполнил работы по обследованию существующих сетей ливневой канализации, выполнены работы по идентификации объектов системы канализации. На их основе смоделирована гидравлическая модель, учитывающая особенности ландшафта курорта и объем осадков.

- Снижение объемов дождевого стока, поступающего в город и формирующегося в черте города, предполагается решить обустройством нагорного перехватывающего коллектора вдоль линии Маркотхского хребта, - добавил Алексей Богодистов.

Кроме того, запланирован главный перехватывающий коллектор вдоль береговой линии. В результате масштабных строительных работ будет создана современная, отвечающая самым современным требованиям централизованная система ливневой канализации.