Более 40 миллиардов рублей от потребсферы поступило в бюджет Кубани

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В бюджет Краснодарского края поступило более 40 миллиардов рублей от потребительской сферы. Показатель превысил прошлогоднее значение на 13 миллиардов. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Так, оборот отраслей составил 2,6 триллиона рублей, что 467 миллиардов больше, чем в 2021 году. В розничной торговле показатель составил 1 147,3 миллиарда рублей, в общественном питании – 52,5 миллиарда, в бытовых услугах – 57,8 миллиарда. Оборот оптовой торговли достиг 1334,6 миллиарда.

- Итог – результат качественной работы предприятий, всего за период 2021 года поступило 40,6 миллиарда рублей. Потребсфера Кубани показывать положительную динамику, – отметил руководитель департамента потребительской сферы Роман Куринный.