Фото из архива КП

В Краснодаре в 2022 году отремонтируют 218 многоквартирных домов. Накануне план по реконструкции многоэтажек утвердили в администрации города.

В число домов, в которых проведут капремонт, вошли многоэтажки как в микрорайонах Краснодара, так и в поселках муниципалитета – Колосистом и Белозерном. А всего на реконструкцию выделят более 1 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе мэрии краевой столицы.

В вошедших в план домах отремонтируют крыши, подвалы, инженерные сети, фасады и фундамент. В многоэтажках с лифтом проведут обновление оборудования.

Напомним, в текущем году в краевой столице планируют отремонтировать 241 многоквартирный дом. Всего на эти цели выделили более 1, 3 миллиарда рублей.