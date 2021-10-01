Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 октября 2021 15:04

В Краснодаре в 2022 году отремонтируют 218 многоквартирных домов

На реконструкцию многоэтажек выделят более 1 миллиарда рублей
Светлана ОВДЕЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Краснодаре в 2022 году отремонтируют 218 многоквартирных домов. Накануне план по реконструкции многоэтажек утвердили в администрации города.

В число домов, в которых проведут капремонт, вошли многоэтажки как в микрорайонах Краснодара, так и в поселках муниципалитета – Колосистом и Белозерном. А всего на реконструкцию выделят более 1 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе мэрии краевой столицы.

В вошедших в план домах отремонтируют крыши, подвалы, инженерные сети, фасады и фундамент. В многоэтажках с лифтом проведут обновление оборудования.

Напомним, в текущем году в краевой столице планируют отремонтировать 241 многоквартирный дом. Всего на эти цели выделили более 1, 3 миллиарда рублей.