Глава Казахстана подчеркнул надежность работы Каспийского трубопроводного консорциума

Фото: Каспийского трубопроводного консорциумома.

Важно обеспечить стабильность управления сложным международным проектом – Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК). Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на XVII форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

Глава республики напомнил, что в текущем году отмечается 25-летие проекта. В Форуме также приняли участие президент России Владимир Путин, генеральный директор КТК-Р Николай Горбань, представители российских и казахстанских компаний, инвесторы, эксперты рынка.

К концу 2022 года КТК планирует завершить модернизацию своих объектов для увеличения мощности системы и повышения ее надежности. В ходе разработки проектных решений, сообщает консорциум, первоочередное внимание уделено защите окружающей среды и строгому соблюдению законодательства Российской Федерации и Республики Казахстан об экологической безопасности. При работе с подрядчикам компания придерживается принципов и рекомендаций Международной Ассоциации Производителей Нефти и Газа (IOGP), основанных на риск-ориентированном подходе, лидерстве и непрерывном совершенствовании. Соглашения заключаются только с теми организация, которые в ходе тендерного отбора подтвердили свои компетенции в области промышленной, пожарной и экологической безопасности, а также в реагировании на чрезвычайные ситуации.

В прошлом году на благотворительную программу КТК было выделено свыше 93 млн рублей. В социальные учреждения Новороссийска было поставлена медицинская техника и школьные автобусы на сумму свыше 43 млн рублей. В Казахстан ранее было поставлено более сотни специальных ошейников для сайгаков для отслеживания их перемещения со спутников и беспилотный летательный аппарат для сохранения и изучения не только сайгаков, но и казахстанского биоразнообразия в целом.