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Общество1 октября 2021 15:37

Без света в Краснодаре остаются почти 2,5 тысячи человек

Авария на линиях электропередачи произошла в Центральном округе
Светлана ОВДЕЙ
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Краснодаре без света остаются 2400 жителей. Причиной отключения стала авария на линиях электропередачи в Центральном округе. Об этом сообщает ЕДДС Краснодара.

В частности, электроснабжение прервано по улицам Железнодорожной, Комсомольской, Суворова, Гудимы, Мира, Седина, Красной, Мира, Орджоникидзе. На месте поломки работает бригада из 3 человек. Восстановить подачу света планируют в течение 4-5 часов.

В случае возникновения экстренных ситуаций необходимо обращаться в ЕДДС Краснодара по телефону:

8(861)214-33-40 – Центральный городской округ