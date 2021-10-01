Без света в Краснодаре остаются почти 2,5 тысячи человек

Фото из архива КП

В Краснодаре без света остаются 2400 жителей. Причиной отключения стала авария на линиях электропередачи в Центральном округе. Об этом сообщает ЕДДС Краснодара.

В частности, электроснабжение прервано по улицам Железнодорожной, Комсомольской, Суворова, Гудимы, Мира, Седина, Красной, Мира, Орджоникидзе. На месте поломки работает бригада из 3 человек. Восстановить подачу света планируют в течение 4-5 часов.

В случае возникновения экстренных ситуаций необходимо обращаться в ЕДДС Краснодара по телефону:

8(861)214-33-40 – Центральный городской округ