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Общество1 октября 2021 16:03

В Сочи 4 октября презентуют журнал «Ортодоксия. Вестник Сочинской епархии»

Первый номер представят в историческом здании Морского порта
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи 4 октября презентуют журнал «Ортодоксия. Вестник Сочинской епархии». Первый номер журнала представят в историческом здании Морского порта. Об этом сообщает пресс-служба Союза журналистов Кубани.

Периодичность издания - 4 раза в год. Цветной журнал тиражом в 500 экземпляров и объемом в 100 страниц появится информация о побережье Черного моря, жизни церкви, культуре, вере, искусстве. Всего издание разделено на 4 рубрики: «Церковь», «Вера», «Человек», «Мир».