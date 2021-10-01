Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи 4 октября презентуют журнал «Ортодоксия. Вестник Сочинской епархии». Первый номер журнала представят в историческом здании Морского порта. Об этом сообщает пресс-служба Союза журналистов Кубани.

Периодичность издания - 4 раза в год. Цветной журнал тиражом в 500 экземпляров и объемом в 100 страниц появится информация о побережье Черного моря, жизни церкви, культуре, вере, искусстве. Всего издание разделено на 4 рубрики: «Церковь», «Вера», «Человек», «Мир».