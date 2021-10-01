Глава Следкома разбирается со случаем в Сочи, когда водитель не пропустил скорую к младенцу

Скорую не пропустили к ребенку

В Сочи начали проверку по факту, когда водитель не пропустил скорую к младенцу. Глава Следкома Александр Бастрыкин дал поручение на этот счет руководителю краевого управления СК.

Об инциденте рассказали на одном из федеральных телеканалов. Сообщалось, что это произошло в Хостинском районе, когда автомобиль экстренной службы ехал к 11-месячному ребенку.

- Назначена проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего, - пояснили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По ее итогам следователи вынесут процессуальное решение.