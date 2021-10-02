2 миллиона жителей Кубани уже привились от COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru

С наступлением осени шансы подхватить коронавирус, как и любую другую сезонную болезнь, значительно возрастают. Поэтому в крае продолжается активная борьба с инфекциями. Режим повышенной готовности продлен на Кубани до 1 декабря 2021 года.

Отметим, что число заболевших COVID-19 растет с каждым днем. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения достиг отметки в 1304,3 случая.

За последние сутки в крае зафиксировано 225 случаев заражения коронавирусом. Максимальное количество заболевших - в Сочи. Там ковид выявили у 60 человек. На втором месте - Краснодар. В краевой столице опасной инфекцией заразились 29 жителей. Замыкает тройку антилидеров Белореченский район - 20 инфицированных.

Для улучшения эпидситуации на Кубани продолжается массовая вакцинация. Так, на сегодняшний день от опасной инфекции привились 2 миллиона человек. План по вакцинации повысили до 80%.

Напомним, сейчас в крае также проводится прививочная кампания от гриппа. В Краснодаре развернуты мобильные пункты. Вакцинироваться может любой желающий. Главное - принести с собой паспорт и медицинский полис.

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