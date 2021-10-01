Стоимость проката на сноубордах и лыжах в Сочи составляет 3-4 тысячи рублей

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Прокатиться на сноубордах и лыжах в Сочи гости курорта смогут за 3,5 – 4 тысячи рублей. Такая суточная цена установлена на ски-пасс – магнитную карточку для прохода в горнолыжную зону, сообщает Lenta.ru.

Всего на курорте оборудовано 28 канатных дорог протяженностью в 102 километра. Гости курорта могут прокатиться на лыжах и сноубордах, посетить смотровые площадки, прогуляться около водопадов. А в выходные на курорте наблюдается большой поток посетителей.

Отметим, что в Сочи уже готовятся к зимнему сезону. Так, на курорте откроют новую горнолыжную трассу от 960 до 2,3 тысяч метров над уровнем моря. Кроме того, здесь реконструируют несколько полос для катания. Всего протяженность составит более 30 тысяч метров. Гостей ждут и скидочные акции, например, «пять дней по цене трех» и «три дня по цене двух».