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Общество1 октября 2021 16:46

Сочинским пенсионерам повысят ежегодные выплаты

Такое решение озвучил мэр города Алексей Копайгородский
Ева МУР
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Выплаты будут проиндексированы со следующего года

Выплаты будут проиндексированы со следующего года

Сочинским пенсионерам повысят льготу на оплату услуг ЖКХ. Об этом сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский, поздравляя жителей с Днем пожилого человека.

- В настоящее время в городе Сочи проживает порядок 138,5 тысяч пенсионеров. Мы приняли решение проиндексировать ежемесячную денежную выплату семьям, состоящим из неработающих пенсионеров по старости, не имеющим права на получение мер социальной поддержки в части оплаты жилищно-коммунальных услуг, и проживающими совместно с ними их несовершеннолетним детям, - написал он на своей странице в соцсетях.

Теперь она будет выплачиваться ежегодно. О размере выплаты не сообщается.