Фото: ХК Сочи

Главный тренер ХК «Сочи» раскритиковал игру своей команды на старте сезона. Андрей Назаров возглавил «леопардов» в четверг, 30 сентября.

- Начало чемпионата от «Сочи» — это не унылое г###о, а скорее жесткие какашки, – отметил главный тренер. – Но дайте время, чтобы всё исправить.

Отметим, что Андрей Назаров – самый эпатажный российский тренер. Он стал известен благодаря жестким высказываниям в адрес своих игроков и соперника.

Последним местом работы тренера был «Нефтехимик». Больше года Назаров просидел без работы, пока не получил предложение от «Сочи». Контракт с российским специалистом рассчитан на два года.