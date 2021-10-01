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Общество1 октября 2021 17:43

В Геленджике утверждена новая схема водоснабжения и водоотведения с учетом обновления ливневок

Новый план позволит решить проблему с подтоплениями во время непогоды
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: @alexeybogodistov

Фото: @alexeybogodistov

В Геленджике накануне утвердили новую схему водоснабжения и водоотведения. План нацелен на решение проблемы с подтоплениями во время непогоды. Об этом сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов в социальной сети Instagram.

Прошлая схема принята еще в 2014 году. А ливневки, которые не справляются с потоками воды во время сильных дождей, оборудовали в 60-70 годах. По утвержденной схеме в Геленджике обновят сети ливневой канализации.

Так, в городе обустроят нагорный перехватывающий коллектор вдоль Маркхотского хребта. Главный перехватывающий коллектор запланировано и вдоль линии берега.