В Геленджике утверждена новая схема водоснабжения и водоотведения с учетом обновления ливневок

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В Геленджике накануне утвердили новую схему водоснабжения и водоотведения. План нацелен на решение проблемы с подтоплениями во время непогоды. Об этом сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов в социальной сети Instagram.

Прошлая схема принята еще в 2014 году. А ливневки, которые не справляются с потоками воды во время сильных дождей, оборудовали в 60-70 годах. По утвержденной схеме в Геленджике обновят сети ливневой канализации.

Так, в городе обустроят нагорный перехватывающий коллектор вдоль Маркхотского хребта. Главный перехватывающий коллектор запланировано и вдоль линии берега.