По 100 тысяч рублей выплатят педагогам Кубани за подготовку стобалльников по ЕГЭ

Фото: пресс-служба администрации региона

По 100 тысяч рублей получат учителя Кубани, подготовившие выпускников-стобалльников по ЕГЭ. О поощрении накануне сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев на чествовании педагогов в честь наступающего Дня учителя.

–Педагоги, которые настолько качественно подготовили выпускников, что ребята получили 100 балов по ЕГЭ, будут иметь вознаграждение. Учителя получат по 100 тысяч рублей, – отметил Вениамин Кондратьев.

Единовременную выплату назначат независимо от количества стобалльников. А условия выплаты поощрения в дальнейшем проработают.

Напомним, по итогам 2020-2021 учебного года 100 баллов на ЕГЭ получили 228 выпускников. 10 из ребят показали наивысший результат сразу по двум предметам.