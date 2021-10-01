Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи благоустроят автовокзал и прилегающую к нему территорию. Поручение обновить автостанцию накануне дал глава города Алексей Копайгородский, сообщает пресс-служба администрации.

Территория автовокзала нуждается в ремонте. А участок земли вблизи автостанции находится в федеральной собственности. Решается вопрос о его передаче муниципалитету.

–Пассажиры нуждаются в комфорте. А рядом находится прекрасное здание железнодорожного вокзала. Необходимо привести к единому архитектурному облику территорию вокруг автовокзала, упорядочить торговлю, обеспечить наведение санитарного порядка, – отметил Алексей Копайгородский.

Сочинский автовокзал на сегодняшний день обслуживает 11 междугородних и 2 международных маршрутов, а пассажиропоток в среднем достигает более 100 тысяч человек в год. В частности, автобусы отправляются в Махачкалу, Астрахань, Санкт-Петербург, Ставрополь, Новороссийск, Грозный, Анапу, Ялту, Нальчик, Севастополь, Кисловодск, Луганск и Кишинев.