Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 октября 2021 18:21

Краснодарские застройщики обманули дольщиков на 250 млн рублей и за это предстанут перед судом

Согласно версии следствия, застройщики обещали построить три многоквартирных жилых дома, однако обещаний своих не сдержали
Евгения ХАЛИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Краснодаре застройщики обманули дольщиков и за это предстанут перед судом.

В Краснодаре застройщики обманули дольщиков и за это предстанут перед судом.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Следователи краснодарского СУ УМВД России завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении троих мужчин, обвиняемых в мошенничестве. По версии следствия, застройщики заключали договоры долевого строительства с гарантией возвести и сдать в срок три многоквартирных жилых дома.

- Объекты возводились с превышением этажности, в связи с чем не могли быть сданы в эксплуатацию. Дольщики, вложившие свои сбережения в строительство, остались без жилья, - рассказали в СУ УМВД России по Краснодару.

В итоге, два дома по решению суда были признаны самостроем и снесены. Судьба третьего дома решается. Без жилья и без денег остались 300 граждан. Общий ущерб составил 250 млн рублей. На имущество обвиняемых, а это почти 147 млн рублей, наложен арест. Эти средства пойдут на возмещение ущерба.