Краснодарские застройщики обманули дольщиков на 250 млн рублей и за это предстанут перед судом

В Краснодаре застройщики обманули дольщиков и за это предстанут перед судом. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Следователи краснодарского СУ УМВД России завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении троих мужчин, обвиняемых в мошенничестве. По версии следствия, застройщики заключали договоры долевого строительства с гарантией возвести и сдать в срок три многоквартирных жилых дома.

- Объекты возводились с превышением этажности, в связи с чем не могли быть сданы в эксплуатацию. Дольщики, вложившие свои сбережения в строительство, остались без жилья, - рассказали в СУ УМВД России по Краснодару.

В итоге, два дома по решению суда были признаны самостроем и снесены. Судьба третьего дома решается. Без жилья и без денег остались 300 граждан. Общий ущерб составил 250 млн рублей. На имущество обвиняемых, а это почти 147 млн рублей, наложен арест. Эти средства пойдут на возмещение ущерба.