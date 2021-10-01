Осенний призыв на Кубани проходит с соблюдением всех антиковидных мер

В Краснодарском крае стартовал осенний призыв. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае стартовал осенний призыв, который проходит с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Призывные пункты оснащены масками, перчатками, тепловизорами, антисептиками и термометрами, сообщили 1 октября в администрации региона.

– На территории края стартовала осенняя призывная кампания. Молодые люди пройдут службу в сухопутных и военно-космических войсках, на флоте, а также в Президентском полку. На службу отправятся более 300 казаков Кубанского казачьего войска, которые будут нести воинскую обязанность, в том числе и в воздушно-десантных войсках, – рассказал вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

На призывном пункте призывники, не контактируя с сотрудниками военных комиссариатов, проходят экспресс-тест на наличие коронавирусной инфекции и лишь после получения отрицательного результата направляются на медицинский осмотр, профессиональный психологический отбор, переодевание и комплектование воинских команд. Если же в команде будет выявлен положительный тест, то все молодые люди отправляются на карантин. Как сообщили в военкомате, в этом году используется весь опыт работы весенней призывной кампании, когда не было допущено ни одного случая заражения коронавирусом. Кроме того, всем новобранцам будут сделаны прививки от COVID-19.