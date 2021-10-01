Гимназию и аллею в Майкопе назовут в честь драматурга и сказочника Евгения Шварца

Гимназия, в которой учился драматург Евгений Шварц. Фото: яндекс.карты

В столице Адыгеи создадут туристический маршрут по местам, связанным с детскими и юношескими годами Евгения Шварца. Семья будущего драматурга и сказочника переехала в Майкоп, когда маленькому Жене было всего 4 года. Имя великого земляка в республике решили увековечить.

- В центре города сохранился дом, где жила его семья, статус памятника архитектуры получила гимназия, где он учился. В начале 2020 года на средства гранта в центральном парке культуры и отдыха Майкопа появилась композиция "Золушкина туфелька", ставшая первым посвященным Шварцу арт-объектом в Майкопе, - рассказал министр культуры региона Юрий Аутлев.

В октябре в Майкопе стартует новый "Проект "Майкоп Евгения Шварца", открывающий эту страницу истории города. Реализовать его поможет грант, полученный благодаря победе в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Размер выделенного гранта - 478 тыс. рублей. На эти средства помимо экскурсионного маршрута, планируется выпустить иллюстрированный путеводитель, разместить информационные таблички со специальными QR-кодами на 15 исторических зданиях Майкопа конца XIX - начала XX века, входящих в маршрут. Также в Майкопе создадут единственный в России культурный центр знаменитого сказочника.