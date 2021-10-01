Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 октября 2021 21:32

Центр Майкопа перекроют из-за празднования Дня образования республики

Во время празднования 30-летнего юбилея со дня основания республики, центральные улицы Майкопа отдадут под праздничные гуляния
Евгения ХАЛИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Майкопе временно ограничат движение частного автотранспорта.

В Майкопе временно ограничат движение частного автотранспорта.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

5 октября Адыгея отмечает 30-летний юбилей со дня образования республики. На время празднования центр Майкопа будет закрыты для автотранспорта, сообщает пресс-служба мэрии города. По главным городских улицам в этот день пройдут праздничные шествия.

С 08:00 часов до 23.00 часов 5 октября движение транспорта будет ограничено на следующих улицах :

- ул. Жуковского (между ул.Пролетарской и ул.Первомайской);

- ул. Пионерская (между ул.Жуковского и ул.Ленина);

-ул. Советская (между ул.Гоголя и ул.Ленина);

-ул. Краснооктябрьская (между ул.Пролетарской и ул.Первомайской).