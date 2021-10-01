Центр Майкопа перекроют из-за празднования Дня образования республики

В Майкопе временно ограничат движение частного автотранспорта.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
5 октября Адыгея отмечает 30-летний юбилей со дня образования республики. На время празднования центр Майкопа будет закрыты для автотранспорта, сообщает пресс-служба мэрии города. По главным городских улицам в этот день пройдут праздничные шествия.
С 08:00 часов до 23.00 часов 5 октября движение транспорта будет ограничено на следующих улицах :
- ул. Жуковского (между ул.Пролетарской и ул.Первомайской);
- ул. Пионерская (между ул.Жуковского и ул.Ленина);
-ул. Советская (между ул.Гоголя и ул.Ленина);
-ул. Краснооктябрьская (между ул.Пролетарской и ул.Первомайской).