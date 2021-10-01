Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 октября 2021 22:12

В Восточно-Кругликовском и Фестивальном микрорайонах Краснодара на четыре дня отключат горячую воду

Перекроют горячее водоснабжение в обоих микрорайонах из-за реконструкции дорог
Евгения ХАЛИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В двух микрорайонах Краснодара временно не будет горячей воды

В двух микрорайонах Краснодара временно не будет горячей воды

В двух краснодарских микрорайонах временно будет перекрыто горячее водоснабжение, сообщили в мэрии Краснодара. Под ограничения попадут Фестивальный и Восточно-Кругликовский микрорайоны. Отключение запланировано 4 октября на 9.00. Включат горячую воду 8 октября в 12.00. Это связано с переустройством инженерных коммуникаций, которое выполняет в рамках реконструкции автодорог по ул. им. 40-летия Победы и проспекту им. Константина Образцова.

— Сейчас администрация города приступила к реконструкции двух востребованных участков автодорог. Для того, чтобы закончить ремонт, нужно до начала отопительного сезона переустроить тепловые сети, расположенные под проезжей частью, - рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Вспомнить о кипятильниках придется жителям 63 многоквартирных домов. Временно не будут работать и три детских сада, так как тоже подключены к теплосетям, на которых идет ремонт.