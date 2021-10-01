Семилетний краснодарский долгострой ЖК «Семь вершин» вводят в эксплуатацию

В администрации региона обсудили ход строительства долгостроев. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре готовят к сдаче в эксплуатацию два литера ЖК «Семь вершин». Строительство высоток было начато еще в 2014 году, однако застройщик не смог выполнить вовремя обязательства перед дольщиками. Две 24-этажных свечки достраивали силами нескольких подрядчиков. Строительные работы подходят к концу в еще нескольких проблемных домах.

– Из запланированных в этом году у нас введен в эксплуатацию 21 объект. По 46 объектам зарегистрированы права граждан на жилые помещения. До конца года все 83 дома, которые находятся в плане, будут введены в в эксплуатацию либо зарегистрировано право собственности, – рассказал первый вице-губернатор Андрей Алексеенко.

Ждут ключей от квартир и дольщики долгостроев в Сочи, Темрюкском, Туапсинском и Тихорецком районах. В администрации Краснодарского края дали срок подрядчикам до 2023 года.