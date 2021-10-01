13 кубанских компаний стали лучшими в ЮФО экспортерами

Победители премии представят регион на национальном конкурсе. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

13 кубанских бизнес-сообществ стали лучшими экспортерами в Южном федеральном округе. Об этом сообщили 1 октября в администрации Краснодарского края. Победители представят региона в национально конкурсе, который пройдёт в Москве.

Участники форума обсудили вопросы, касающиеся получения субсидий, рекламы производства в медиа и многое другое.

– Край готов оказывать новые меры господдержки бизнесу, который стремится развиваться и наращивать экспортный потенциал. В номинации «Прорыв года» сегодня три победителя с кубанской пропиской. Это говорит о том, что, несмотря на экономически непростой 2020 год, мы не только поддержали бизнес, но и дали ему новые возможности для развития, – рассказал вице-губернатор Игорь Галась.

В Краснодарском крае предприятиям-экспортерам оказывают посильную помощь. Компании могут рассчитывать на такие меры поддержки, как выделение участка под строительство, подвод коммуникаций и газо-электроснабжение нового промышленного объекта.