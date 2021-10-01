Четыре человека пострадали в массовой аварии на Кубани

Четыре человека пострадали св массовой аварии. Фото: стоп-кадр из видео

В Славянском районе 1 октября произошла массовая авария. Под данным Госавтоинспекции на пересечении улиц Пионерской и Победы в хуторе Прикубанском столкнулись три автомобиля; пассажирский автобус ПАЗ, фура и легковушка «Киа Рио».

- Виновником аварии стал водитель «Киа Рио» - он не уступил дорогу и столкнулся с вахтовым автобусом ПАЗ, который от удара оказался на встречной полосе и столкнулся с фурой, - рассказали в краевой Госавтоинспекции.

В аварии пострадали 4 человека, все пассажиры автобуса. Сейчас люди доставлены в больницу, где находятся под наблюдением врачей.