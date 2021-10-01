Первый за четыре месяца домашний матч проведут баскетболисты из клуба «Локомотив-Кубань»

В Краснодар возвращается большой баскетбол. Фото: lokobasket.com

Игра состоится 2 октября в 16:00 в Баскет Холле. Для краснодарцев из БК «Локомотив-Кубань» это будет первый за четыре месяца домашний матч Единой Лиги ВТБ сезона 2021/22. Противниками «Локо» станут «минские драконы» из «Цмоки-Минск».

- Нет сомнений, что короткие сборы не могут окончательно сформировать коллектив, так что верим в светлое будущее, но уже отмечаем, что Джонатан Мотли, Стэнтон Кидд, Эррик Макколлум и Дариус Томпсон в полном порядке, - рассказали «КП-Кубань» в краснодарском баскетбольном клубе.

Матч пройдёт с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Количество билетов будет ограничено согласно антиковидным правилам.