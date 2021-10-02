В Анапе горела стихийная свалка

Спасатели потушили пожар на стихийной свалке в Анапе Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Супсехского шоссе заметили столб дыма 1 октября примерно в 21.30. Спустя несколько минут диспетчер МЧС получил сообщение о возгорании. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что горит стихийная свалка на пустыре общей площадью 30 кв.м

В 22.09 пожарно-спасательные учреждения отчитались о локализации пожара. Спустя еще 11 минут открытое горение было полностью ликвидировано.

В тушении пожара участвовали 7 человек личного состава и 2 машины.

Сейчас контролирующим органам предстоит выяснить кто превратил пустырь в полигон для отходов.