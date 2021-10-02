ФК «Краснодар» оштрафован на 205 тысяч рублей за матч против «Сочи»

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Краснодарские «быки» оштрафованы на 205 тысяч рублей за ряд нарушений во время матча против «Сочи». Такое решение принял контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.

Так, штраф на сумму 15 тысяч рублей клуб получил за то, что зрители не соблюдали санитарно-эпидемиологические меры во время игры.

Еще 90 тысяч рублей «быкам» выписали за появление на поле постороннего лица и необеспечение безопасности.

Ну и самую крупную сумму - 100 тысяч рублей - «Краснодар» получил за нарушение правил. Во время матча сразу два футболиста - Урош Спайич и Александр Черников - получили красные карточки.

Напомним, матч «Краснодар» - «Сочи» прошел 26 сентября. По результатам игры, «быки» вырвали победу со счетом 3:0.