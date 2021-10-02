Краснодарский фильм взял гран-при фестиваля в Минске

Фото: zhdan_tikhonov

1 октября в Минске завершился шестой Международный фестиваль документального кино стран СНГ "Евразия.DOC". По его результатам, фильм “Реанимация”, снятый краснодарской киностудией, получил гран-при.

Кинолента-победительница, снятая краснодарскими режиссерами Станиславом Ставиновым и Андреем Тимощенко, повествует о детском враче скорой помощи, который уже 10 лет спасает маленьких пациентов от смерти.

Также в список победителей вошел еще один фильм, снятый краснодарскими режиссерами. Картина Романа Гангана и Ждана Тихонова «Ржев. 500 дней в огне» рассказывает об одном из самых кровопролитных сражений ВОВ - Ржевской битве.

- Наш фильм в числе победителей! Взяли статуэтку! - поделился радостной новостью Ждан Тихонов в своем инстаграме.