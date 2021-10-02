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Происшествия2 октября 2021 9:32

Пять автомобилей столкнулись в тоннеле в Сочи

В массовое ДТП попали два грузовика и три легковушки, пострадал один человек
Евгения ХАЛИКОВА
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Водителя смог выбраться из искаженного авто только с помощью спасателей.

Водителя смог выбраться из искаженного авто только с помощью спасателей.

В Хостинском районе в тоннеле произошла массовая авария, в которой столкнулись пять автомобилей. В ДТП попали два грузовика и три легковушки. Водители не справились с управлением машин из-за скользкой дороги. О происшествии сообщили 1 октября в «Службе спасения» курорта.

Особенно сильно досталось автомобилю «Nissan». Водитель оказался зажат в сильно искореженном авто.

- Для деблокировки пострадавшего автомобиль был обесточен, затем с помощью специальной техники металл разрезали и мужчину достали. Ему оказали первую медицинскую помощь, наложили воротник Шанца для иммобилизации шейного отдела позвоночника, - рассказали в «Службе спасения г. Сочи».

Пострадавшего мужчину передали врачам Скорой помощи, остальным участникам аварии помощь медиков не потребовалась.