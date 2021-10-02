Около 600 фермеров принимают участие в ярмарках выходного дня в Краснодаре

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре продолжают работать ярмарки выходного дня. Участие в них принимают около 600 фермеров и агрономов со всего края. Для них созданы 1082 торговых места, которые расположены на ул. им. Будённого, Захарова, Дзержинского, Евдокии Бершанской, Героя Яцкова, Каляева, а также на Уральской, Восточно-Кругликовской, Бургасской и Одесской.

- Среди постоянных участников ярмарок — хозяйства Динского, Выселковского, Брюховецкого, Тимашевского, Каневского районов, а также пчеловоды, агропредприятия и частные предприниматели из Краснодара, Республики Адыгея, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Ярмарки работают каждую субботу с 8:00 до 15:00. Как отмечают в управлении торговли и бытового обслуживания населения, они проходят с соблюдением санитарных требований Роспотребнадзора.