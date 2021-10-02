В Анапе закрыли движение по двум центральным улицам города до мая 2022 года

Фото: пресс-служба администрации Анапы

В Анапе закрыли движение по улицам Горького и Краснодарской. Ограничения связаны с обеспечением общественного порядка, безопасности дорожного движения, а также антитеррористической безопасности. Они будут действовать в течение 7 месяцев - с 1 октября 2021 года по 1 мая 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

- Ограничение касается всех видов транспорта, кроме спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и спасательных служб, - подчеркнули в пресс-службе администрации города.