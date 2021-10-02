Полномочия адыгейского сенатора Мурата Хапсирокова продлены на пять лет

Полномочия сенатора Мурата Хапсирокова продлены еще на пять лет. Фото:gshra.ru

Депутаты Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея седьмого созыва единодушно продлили еще на пять лет полномочия действующего сенатора РФ Мурата Хапсирокова, об этом сообщили в пресс-службе парламента республики. Хапсироков с 2012 года представляет Адыгею в верхней палате Федерального Собрания России.

- По инициативе сенатора и при его непосредственном участии в республике не раз проходили мероприятия федерального значения. Особое внимание сенатор Хапсироков уделяет работе с обращениями граждан. Не оставляет без внимания проблемы многодетных семей, инвалидов, студентов и молодежи, - рассказал Председатель Госсовета – Хасэ республики Адыгея Владимир Нарожный.

Мурат Хапсироков заверил депутатов, что намерен и в дальнейшем отстаивать интересы республики на федеральном уровне и сделать все возможное для того, чтобы цели и задачи, которые стоят перед регионом, были выполнены.