В Краснодарском крае увеличили губернаторскую премию для одаренных школьников

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Одаренные школьники Краснодарского края теперь будут получать повышенную губернаторскую премию. Сумма выплат составит 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ранее денежное вознаграждение за успехи в учебе получали 70 школьников. Им выплачивали по 20 тысяч рублей.

- Количество лауреатов на губернаторскую премию значительно выросло, - отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края.- Теперь денежное поощрение могут получить 100 человек. Это - победители олимпиад, конкурсов и спортивных соревнований.

Прием документов начнется 15 октября и продлится до 15 ноября.

- С 2002 года премии губернатора были удостоены более 1,4 тысячи человек, - также добавили в пресс-службе администрации края.