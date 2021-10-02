В Адыгее открыли мемориальную доску в честь Героя Советского Союза Василия Лозового

В Адыгее увековечили память героя. Фото: shovgenovskyi_raion

В Шовгеновском районе увековечили память Героя Советского Союза Василия Лозового. Об этом сообщили в администрации Шовгеновского района. Мемориальная доска появилась в хуторе Михайлов, где родился будущий герой Великой Отечественной войны.

- Василий Лозовой был призван в районный комиссариат Красной армии. Участвовал во многих знаковых баталиях, в том числе и на Курской битве, где подбил четыре неприятельских танка. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено 26 октября 1943 года, - рассказали глава Шовгеновского района в соцсетях.

Мемориальная доска установлена в местной школе № 13. Присутствующие на церемонии призвали школьников беречь память героя-земляка.