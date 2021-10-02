В Майкопе появилась первая ветлаборатория Россельхознадзора

Сельхозпроизводителям Адыгеи теперь не придется обращаться в кубанские лаборатории Россельхознадзора. Фото: пресс-служба республики Адыгея

В Майкопе на базе Адыгейского межрайонного отдела ветеринарного и фитосанитарного надзора открылся филиал Краснодарской межобластной ветеринарной лаборатории. Это первая ветлаборатория Россельхознадзора в республике, ранее фермерам приходилось возить материалы на исследования в кубанский город Лабинск.

- Сегодня Адыгея наращивает темпы развития растениеводства, животноводства и производства пищевой продукции. Появление в Майкопе современной лаборатории позволит ускорить проведение соответствующих исследований для оперативного контроля за эпидсостоянием в животноводстве и растениеводстве, – рассказал глава республики Мурат Кумпилов.

В новом филиале будут работать 5 человек. Сотрудники лаборатории смогут выполнять диагностику болезней животных и птиц, определять качество и безопасность пищевой продукции и выдавать заключения для карантинных и фитосанитарных сертификатов.