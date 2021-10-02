Свыше 103 тысяч сотрудников образовательных организаций Краснодарского края привились от коронавируса

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае продолжается массовая вакцинация. Так, от коронавируса уже привились свыше 103 тысяч учителей, воспитателей, а также работников учреждений дополнительного образования. По данным оперштаба, это составило 92,4% всех сотрудников.

- Для предотвращения распространения COVID-19 в образовательных учреждениях края распределяют потоки на входах, проводят термометрию, дезинфекцию и проветривание помещений, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Однако некоторые учебные учреждения переходят на дистанционное обучение. Это связано с увеличением числа заболевших детей.

По данным минобрнауки края, на сегодняшний день закрыты 2 детских сада в Геленджике и Динском районе, а также 53 группы в 33 краевых детсадах. Помимо этого, на “дистанционку” перешли 183 класса в 75 школах.