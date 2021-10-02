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Общество2 октября 2021 11:33

Музыка «серебряного века» прозвучит на Главной городской площади Краснодара

Главный фонтан краевой столицы будет аккомпанировать композитору Александру Скрябину
Евгения ХАЛИКОВА
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В Краснодаре продолжается сезон фонтанов. Фото: krd.ru

В Краснодаре продолжается сезон фонтанов. Фото: krd.ru

В Краснодаре продолжается традиция устраивать в выходные на Главной городской площади водно-музыкальные представления. Работа главного городского фонтана, очередность и высота струй воды настраивается так, чтобы все это шло в унисон с музыкальными произведениями. Здесь уже звучали сочинения русских классиков. А 2 и 3 октября посвятят творчеству модерниста Александра Скрябина.

- Композитор занимает особое место в русской и мировой истории музыки. В его творчестве отражены образы, связанные с огнём. В названиях его сочинений нередко упоминается огонь, пламя, свет. Поэтому тандем с фонтаном будет очень интересен, - рассказали в администрации Краснодара.

Сезон фонтанов в Краснодаре подходит к концу и завершится в конце октября.