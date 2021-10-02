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Общество2 октября 2021 12:01

Большой этнографический диктант 2021 в Краснодаре пройдёт с 3 по 7 ноября

Большой этнографический диктант 2021 в Краснодаре пройдет онлайн
Евгения ХАЛИКОВА
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Треть теста будет посвящена истории Краснодарского края и его жителям.

Треть теста будет посвящена истории Краснодарского края и его жителям.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителей Краснодарского края приглашают присоединиться к международному проекту «Большой этнографический диктант 2021», который в этом году пройдет в шестой раз. Об этом сообщили в администрации Краснодарского края.

Диктант начнется 3 ноября в 00:01 по Москве. На официальном сайте проекта www.miretno.ru будут выложены задания. Тест будет состоять из 20 общих для всех участников вопросов. Еще 10 вопросов будут посвящены истории Краснодарского края и его жителям.

На прохождение диктанта отводится 45 минут. Результат станет известен сразу же после завершения работы.