Большой этнографический диктант 2021 в Краснодаре пройдёт с 3 по 7 ноября

Треть теста будет посвящена истории Краснодарского края и его жителям. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителей Краснодарского края приглашают присоединиться к международному проекту «Большой этнографический диктант 2021», который в этом году пройдет в шестой раз. Об этом сообщили в администрации Краснодарского края.

Диктант начнется 3 ноября в 00:01 по Москве. На официальном сайте проекта www.miretno.ru будут выложены задания. Тест будет состоять из 20 общих для всех участников вопросов. Еще 10 вопросов будут посвящены истории Краснодарского края и его жителям.

На прохождение диктанта отводится 45 минут. Результат станет известен сразу же после завершения работы.