Финальный этап спортивных игр «Казачья удаль» проходит в Краснодарском крае

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В станице Роговской Тимашевского района проходит финальный этап спортивных игр «Казачья удаль». В соревнованиях принимают участие 60 воспитанников Кубанского казачьего войска в возрасте от 14 до 17 лет.

С 1 по 3 октября для казачат проведут спортивные состязания и оздоровительные программы. Победителей наградят грамотами, медалями и кубками атамана Кубанского казачьего войска.

- Соревнования проводят в целях популяризации здорового образа жизни и занятий физической культурой среди казачьей молодежи, а также в рамках исторических, культурных и спортивных традиций казачества, - сказал вице-губернатор Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов на торжественной церемонии открытия.

В церемонии открытия таке приняли участие казаки Почетного караула.