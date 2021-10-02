Отопительный сезон в Сочи начнется в середине ноября. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи началась подготовка к осенне-зимнему периоду. В котельных, которые обеспечивают теплом жилые дома и соцобъекты, проверяют новое оборудование. Сейчас теплоснабжающие пункты проходят экспертизы промышленной безопасности.

– Поэтапная модернизация и установка новых тепловых узлов должна проводиться на всех котельных курорта, чтобы своевременно заменять устаревшее и выработавшее ресурс оборудование, – рассказал глава города Алексей Копайгородский.

В МУП «Сочитеплоэнерго» разрабатывают планы резервных подключений на случай аварии на городских теплосетях. Уже закуплен дополнительный современный котел мощностью более 4 Гкал/час. Отопительный сезон на курорте планируют начать с 15 ноября. Однако, если среднесуточная температура воздуха опустится ниже 8 градусов и будет держаться на этой отметке в течении нескольких дней, то тепло будет пущено досрочно.