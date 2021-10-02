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Общество2 октября 2021 13:27

Победителем всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» стал житель Краснодара

Герман Льянов представлял видеоблог о космосе
Юлия ЧУБАКОВА
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Краснодарец Герман Льянов стал победителем всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия». Молодой человек защитил свой научно-популярный видеоблог «Новая космо-гонка». Его проект направлен на углубление знаний молодежи о космосе. Герман стал лучшим в номинации, приуроченной к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос, «Моя страна. Моя история. Мой космос».

- Помимо роликов об истории покорения космоса, в проекте мы делимся новостями российской и зарубежной космонавтики. Сегодня, когда космосу вновь уделяется все больше внимания, это особенно важно, – сказал победитель Герман Льянов.

Участие в конкурсе «Моя страна – моя Россия» принимали свыше 90 тысяч человек из России и стран зарубежья. Проводился он в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» и национального проекта «Образование».