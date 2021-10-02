Кубань входит в топ-10 регионов, где больше всего социально направленных НКО

В регионе поддерживают социально направленные НКО

В Краснодарском крае несколько сотен НКО занимаются социальной поддержкой населения. Эти организации поддерживаются властями на всех уровнях. Еще три года назад количество общественных организаций было в несколько раз меньше. В рейтинге регионов, где подсчитывают грантовую поддержку и количество социально ориентированных некоммерческих компаний, в 2018 году Кубань занимала 46-е место. В 2012 регион уже на втором месте.

- В Краснодарском крае за три года грантовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций увеличена в несколько раз. Важно, что расширен список социальных услуг и изменены тарифы на действующие социальные услуги в нескольких краевых государственных программах, - рассказал заместитель губернатора Краснодарского края Игорь Галась.

Во всех 44-х муниципальных образований Краснодарского края разработаны программы по поддержке НКО. На их деятельность в этом году из краевого бюджета выделены почти 200 млн рублей. Вместе с федеральными грантами финансовая поддержка краевых НКО в 2021 году составит почти 400 млн рублей.