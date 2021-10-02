Имя адмирала Анатолия Комарицына присвоили адлерскому маяку в Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи прошла торжественная церемония по переименованию адлеровского маяка. Теперь памятник носит имя адмирала Комарицына. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

– Трудно не оценить тот колоссальный вклад, который внес адмирал Комарицын в развитие Военно-Морского флота и картографии. Для нашего города это событие очень значимо и почетно, - сказал заместитель главы Сочи Константин Чеботарь.

Также на Адлерской набережной установили историческую справку об адмирале Комарицыне и самом маяке. Прочесть ее смогут все желающие с помощью QR-кода.